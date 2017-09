Het urinoir voor vrouwen is er wel, maar (bijna) niemand wil het hebben

Hij deed er zestien maanden over om die Combi-Urilift' te ontwerpen. ,,Hij heeft in de grond een diepte van 1.30 meter, maar is bovengronds groter.'' Hij vouwt zichzelf als het ware uit. ,,Speciaal voor vrouwen moest ik een in- en uitschuifbare deur bedenken.'' Vrouwen plassen gehurkt en willen dat graag ongezien doen. ,,Het was niet makkelijk, maar het is gelukt.''



Gouden handel dus voor Schimmel, al die aandacht voor plassende vrouwen? ,,Het is niet zo dat we ineens 100 van dit type verkopen nu. We zijn zuinig met openbare toiletten in ons land. In bijvoorbeeld Engeland en Duitsland is het openbaar sanitair veel meer in de cultuur verweven. Maar ik ben blij met deze bewustwording. Ik roep het al jaren.''



Het is vreemd als niemand zich afvraagt of een heringericht plein prullenbakken moet krijgen, vindt de Apeldoorner. ,,Bij de gedachte aan een openbaar toilet beginnen mensen te roepen over stank. Stinkt een prullenbak dan per se niet? Bovendien: de Urilift stinkt niet. Die is zelfspoelend en zelfreinigend.''