Het verdriet van Ton Heerts; verlies van zus Ine zwaarste klap voor Apeldoornse burgemeester

,,Ze is elke dag nog bij ons’’, zegt de 54-jarige Heerts, aan het eind van een interview op de dag dat hij een jaar in functie is. ,,Ik zie iedere dag haar foto. Behalve mijn zus was ze ook mijn peettante en we hadden een geweldige band. Ine, die net als ik in Apeldoorn woonde, was zo trots als een pauw toen ik werd geïnstalleerd. Toen zij overleed - kanker - heb ik er echt even de tijd voor genomen. Drie dagen helemaal uit beeld. Voor mijn doen is dat lang. Een beetje van haar as heb ik op mijn verjaardag gekregen en dat staat nu op een prominente plek in mijn kamer. Regelmatig brandt daar een kaarsje.’’