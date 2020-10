Het vroege uitgaan in Apeldoorn: ‘Die gasten zijn gewoon minder in de olie’

Wopke (68) snapt het niet: hij negeert Kroondo­mein-ver­bod van de koning, maar wordt toch niet vervolgd...

30 september Ja, hij is ‘schuldig’, omdat hij willens en wetens het Kroondomein bij Hoog-Soeren betrad terwijl koning Willem-Alexander dat had verboden. De bekeuring die Wopke van der Lei daarvoor kreeg, is nu echter ‘wegens gebrek aan bewijs’ vernietigd. ,,Is dat niet veelzeggend?’’