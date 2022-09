Het WK volleybal in Apeldoorn? ‘Dit gebeurt misschien maar één keer’

Tóch rondje Bussloo na conflict over kosten: ‘Misschien iets te fel gereageerd’

Er was in juli een streep gezet door de hardlooprondjes rond recreatieplas Bussloo, omdat terreinbeheerder Leisurelands te veel geld vroeg volgens de organisator van de rondjes, Titus Mulder. Maar de partijen hebben nu een oplossing. In december kan er toch weer een Rondje Bussloo worden gelopen.

20 september