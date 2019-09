Het wordt misschien weer zomers in deze regio!

,,De temperaturen gaan omhoog volgens de berekeningen. Hoe warm het precies gaat worden, weten we natuurlijk niet exact, het is voor mij voorbarig om te roepen dat er zomerse temperaturen aankomen. Wel is de kans groot dat er in de buurt van ons land een hogedrukgebied ontstaat na het weekeinde. Het ligt er een beetje aan waar zich dat gaat ophouden. Als dat in het Noorden van Duitsland is, kan het volgende week in jullie regio lokaal 27 graden worden.’’