Het wordt zwart, het wordt zwarter en dan barst het noodweer in Apeldoorn los

Honderden kaartkopers van het afgelaste Apeldoorn in Concert krijgen hun geld niet terug. Eventvisie, het bedrijf achter het muziekfeest, is failliet. Dat bevestigt organisator Marc Wissink aan de Stentor. Zijn bedrijf is volgens hem kopje onder gegaan door ‘hoge kosten’. ,,Ik krijg dreigmailtjes waarin ik oplichter word genoemd.”

