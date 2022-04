Het zelfkritische vermogen bij Dynamo moet omhoog weet coach Strikwerda: ‘Beter worden, dat doe je als speler zelf’

VIDEO Houten huisje van Yvette (50) uit We­num-Wie­sel is op: waar kan ze terecht met haar opvanghon­den?

Blue, Muffin en Scooby. Een natte snuit, een welkomstblaf en pootjes die opspringen. Achter de deur van Yvette van Veldhuijsen (50) in Wenum-Wiesel is het een gekrioel van viervoeters. Acht heeft ze er in de opvang voor probleemhonden. Maar voor hoelang nog? Haar huidige plekje raakt ze kwijt en ze is naarstig op zoek naar een nieuwe locatie.

13 april