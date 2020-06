Hieperdepiep! Dit zijn de geslaagden in deze regio

Jaar respijt voor basisont­moe­tings­plek Mandala in Apeldoorn: bewoners opgelucht

14:00 De bezoekers van de ontmoetingsplek Mandala in Apeldoorn kunnen voor even opgelucht ademhalen. De veelbesproken ontmoetingsplek, die eind van dit jaar zou sluiten, blijft ook volgend jaar in gebruik. In welke vorm, daarover gaan zorggroep Apeldoorn, De Goede Woning en de gemeente Apeldoorn met de bewoners in gesprek.