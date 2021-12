Hier begon het voor de Belastingdienst in Apeldoorn, straks wonen er mensen

Het gaat om het complex tussen Staringlaan en Waltersingel. Het was het eerste pand van de Belastingdienst toen die in de jaren 60 van de vorige eeuw neerstreek in Apeldoorn, weet Sjoerd Dijs. Hij is namens vastgoedbedrijf Explorius projectleider van de herontwikkeling. De vestiging van de Belastingdienst op deze plek is het begin geweest van veel meer. Tegenwoordig is die organisatie een van de grote werkgevers van Apeldoorn met zo’n 1250 medewerkers, verdeeld over enkele prominente panden.