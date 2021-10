Hij komt, hij komt: maar hoe? Sint nog in onzekerheid over bezoek aan Apeldoorn

Een groots onthaal met pepernoten strooiende pieten? Sinterklaas op zijn paard door de binnenstad van Apeldoorn, net als bij de landelijke intocht in de stad twee jaar terug? Of krijgen we helemaal geen intocht, zoals in 2020 het geval was? Vijf weken voor de aankomst van Sinterklaas is dat nog niet duidelijk.