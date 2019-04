Hilariteit op social media: dj speelt in op brandweeractie tijdens Koningsdag Apeldoorn

‘Hier is de brandweer weer, hier is de brandweer weer’ klinkt het zondagmiddag op het Caterplein als brandweerlieden hun wagen uitstappen. Ze zijn er voor metingen bij een restaurant nadat meerdere mensen onwel werden.

Hoewel de brandweer na een half uurtje weer retour kan, blijft de actie allesbehalve onopgemerkt. En dat is met name aan de dj in kwestie, Ewald Geerdink, te danken. Een video (zie hieronder) van het tafereel werd gedeeld op Facebook en kan rekenen op honderden reacties.