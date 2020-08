Hilco (33) uit Heerde hoort eis van jarenlange celstraf voor steekpartij na auto-inbraak in Apeldoorn

VIDEOEen inwoner van Apeldoorn wilde het bezit van zijn vriendin verdedigen tegen een auto-inbreker, maar moest dat bijna met de dood bekopen. In de achtervolging werd hij in zijn buik gestoken, wat hem fataal had kunnen worden. ‘Zo vreselijk laag bij de grond’, zei de officier van justitie in Zutphen.

De aanklager eiste zes jaar cel tegen de vermeende dader, Hilco N. uit Heerde. Niet alleen voor de diefstal met geweld, maar ook voor een poging tot doodslag. De Heerdenaar (33) vindt het vreselijk spijtig wat de ander is overkomen, maar stelt dat hij onschuldig is en voor niets al een jaar vastzit.

Inbreker betrapt bij auto

In het holst van de nacht van 20 april vorig jaar hoorde de destijds 27−jarige Apeldoorner vanuit een flatwoning aan de Archimedesstraat de auto van zijn vriendin aanslaan. Hij zag iemand in de auto bezig bij het schijnsel van een zaklamp. De man rende naar buiten en ging achter de inmiddels vluchtende inbreker aan.

Even verderop bij een bruggetje kwam de inbreker ten val. De achtervolger wilde hem slaan, maar voelde een prik in zijn buik. Hij had eerst nog niet eens in de gaten dat hij gestoken was, keerde terug naar de flat en merkte pas daar dat hij bloedde. Hij had een maagperforatie en bloedende slagader en had kunnen overlijden als hij niet was geopereerd, staat in een geneeskundig rapport.

Gevlucht en aangehouden

De inbreker had inmiddels de benen genomen. Niet veel later is N. aangehouden. Hij verbleef in die tijd in de wijk Kerschoten waar het zich afspeelde, stond bij de politie bekend vanwege auto−inbraken en beantwoordde voor een deel aan het opgegeven signalement.

In zijn nadeel kwamen daar in de loop van het onderzoek dna−bewijzen bij. Op een schroevendraaier die in de buurt is gevonden, op de losgemaakte bekabeling in de auto en op de doos van een navigatiesysteem die was weggegooid, is zijn dna gevonden, gemengd met dat van een onbekend gebleven persoon.

Schroevendraaier geleend

De verdachte heeft wel een verklaring. Hij had een schroevendraaier geleend van een vriend bij wie hij tijdelijk in huis woonde, maar die was hij kwijtgeraakt. Zijn scenario is dat iemand anders het heeft gebruikt bij de autokraak, waardoor zijn dna is overgedragen. Dat scenario is uitvoerig onderzocht door deskundigen van het NFI, die het toch minder waarschijnlijk achten.

Het valt toch niet uit te sluiten, betoogde de advocaat van N., die meent dat er vrijspraak moet volgen. Over twee weken is de uitspraak.