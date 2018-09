Historische autobussen nog zo lang mogelijk laten rijden

SVA viert op 6 oktober het 35-jarig bestaan. Het is feest in de loods aan de Vlijtseweg 86 en het naastgelegen Zwitsalpark. In Apeldoorn steken 45 vrijwilligers veel van hun vrije tijd in het onderhoud van de historische bussen. Maar het is niet alleen een kwestie van lekker sleutelen aan oude motoren. ,,In feite'', zegt projectleider Dekkers, ,,runnen we een heel bedrijf''.