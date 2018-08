Hobbelig fietspad langs Laan van Kuipershof is tijdelijk

De paden, aan weerszijden van dit stuk ringweg in De Maten, zijn goeddeels versleten. Daardoor zijn in de loop der tijd gaten ontstaan. Enige tijd geleden zijn die gevuld met asfalt. Dat lapwerk is niet echt glad afgewerkt, merken fietsers, en ziet er nogal provisorisch uit. Dat klopt: het dichten is een tijdelijke oplossing. De paden staan op de rol voor volledige vernieuwing in 2019, geeft gemeentewoordvoerder Monique Braam aan. Het opvullen gebeurt met het oog op de veiligheid. Het moet voorkomen dat de gaten nog groter worden.