Hockeyclub AMHC Apeldoorn neemt nieuwe zaal in gebruik

Opsporings­amb­te­na­ren in Apeldoorn gaan straat op met bodycam

16:00 Gemeentelijk opsporingsambtenaren in Apeldoorn gaan binnenkort op pad met bodycams. Dat zijn camera’s op het uniform die aangaan zodra er een gespannen sfeer ontstaat, of er een andere bijzondere situatie is. De hoop is dat het filmen escalatie voorkomt. En als iets toch uit de hand loopt, kunnen de beelden bewijsmateriaal zijn.