Hoe Apeldoornse Xaviera S. IS-strijdster werd in Syrië

videoDe in Turkije op verdenking van activiteiten voor IS aangehouden Xaviera S. werd in 1993 geboren in Apeldoorn. De gemeente kan nog niet bevestigen of ze er nog ingeschreven staat.

Op Facebook bericht Xaviera in 2013 dat ze het geloof heeft gevonden in de islam. Ze is op dat moment een 'bekeerling van 19 jaar oud, en van Antilliaans-Nederlandse afkomst'. Een goed ingevoerde bron bevestigt dat het Facebook bericht van de geboren Apeldoornse is.

Moeilijke jeugd

Ze vertelt op de pagina 'Islam en wij' dat ze een moeilijke jeugd heeft gehad en dat ze op jonge leeftijd moeder is geworden van een jongetje. In 2012 kwam ze met haar zoontje op straat te staan - twee jaar na haar examen bij het Sprengeloo College in Apeldoorn. Een jaar later krijgt ze een eigen huis waar ze hoopt 'voorgoed te kunnen blijven wonen' met hem - zegt ze in 2013. Het is onduidelijk hoe het haar daarna vergaat en hoe ze uiteindelijk in IS-gebied belandt. Ook is niet duidelijk waar haar zoontje nu is.

Moskee

Bij de As Soenna-moskee in Apeldoorn reageren ze verbaasd op het nieuws. Het is de moskee waar ze Xaviera naar eigen zeggen haar shahada deed, een geloofsgetuigenis waarmee ze officieel moslima werd. Haar naam doet geen belletje rinkelen, zegt bestuurslid Rachid Ilyilyantioui. Maar dat zou goed kunnen, want van bekeerlingen wordt geen administratie bijgehouden. Erg vindt hij het wel. ,,Als dat meisje is geradicaliseerd is dat niet alleen erg omdat ze uit Apeldoorn komt, radicaliseren is altijd erg. Maar het zegt niets over onze moskee.''

Volledig scherm © Reuters

'AK47'

De Nederlandse journaliste Brenda Stoter had enkele jaren geleden contact met onder meer Xaviera, meldt ze op Twitter. ,,Ze vertrok begin 2014 naar Syrië. Zou eigenlijk samen met Aisha gaan (die trouwde met Yilmaz) maar dat mislukte en ze gingen apart. Xaviera trouwde met Anis Z, de broer van Soufiane Z. Is een van zijn drie vrouwen. Kreeg geen kinderen daar, volgens mij'', schrijft ze over de Apeldoornse.