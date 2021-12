Hoe B&B-stel Vincent en Yvette uit Teuge hun Duitse droom zagen wegspoelen: ‘Het ging zó snel’

Krijgt Apeldoor­ner Lukas (17) eindelijk zijn jeugdhonk of zit prijskaart­je toch in de weg? ‘Nu dit weer’

Is er een locatie, zit het prijskaartje in de weg... Lukas ten Napel (17) vecht voor een jeugdhonk in de Apeldoornse wijk Zuidbroek en lijkt nu beet te hebben. Een ruimte in Het Kristal is beschikbaar, maar dan wel voor 412 euro per maand. ,,Nu dit weer, ik baal ervan...”, zucht Ten Napel.

27 december