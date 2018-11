Hoe bereken je de prijs van een file?

Wat is een file?

We spreken over een file als al het verkeer over een afstand van tenminste twee kilometer op een auto- of snelweg langzamer rijdt dan 50 kilometer per uur. Een file ontstaat bijvoorbeeld door een ongeval of flessenhals (minder rijstroken), óf als de capaciteit van de weg niet meer voldoende is voor alle weggebruikers die eroverheen willen rijden.

Hoe bereken je hoe schadelijk een file is voor het vrachtvervoer?

Rijkswaterstaat meet op tal van plekken op het hele Nederlandse hoofdwegennet (oftewel A- en N-wegen) het aantal passerende voertuigen en hun snelheid. Op basis van de lengte van een voertuig, is met dezelfde radarapparatuur te bepalen of het een vrachtwagen betreft. Zo kan Rijkswaterstaat per weggedeelte registreren hoeveel vrachtwagenchauffeurs er oponthoud betreuren en hoeveel kostbare tijd zij in de file horen wegtikken. Volgens becijferingen van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving kostte elke vrachtwagen in de file vorig jaar gemiddeld 46,74 euro per uur. Op basis van alle beschikbare gegevens wordt het vervolgens een kwestie van rekenmachine trekken, vermenigvuldigen en klaar is Kees.

Welke file is in het oosten des lands de grootste kwelgeest?

Het gedeelte van de A1 tussen de knooppunten Beekbergen (bij Apeldoorn) en Azelo (tussen Almelo en Hengelo) is met stip van de negentiende naar de vijftiende plaats gestegen. In 2016 bedroeg daar de schade door files voor het vrachtvervoer 4,5 miljoen euro, een jaar later al 7,6 miljoen euro.

Kan een file in waarde stijgen of dalen?

Jazeker. In tijden van economische groei worden files steeds duurder, omdat ze vanwege toenemende verkeersintensiteit zowel in aantal, lengte als tijdsduur toenemen. De schade voor het vrachtvervoer neemt duidelijk toe sinds 2013. Als de rijksoverheid op haar handen blijft zitten, zet de stijgende lijn zich voort.

Wat kunnen we doen om files op te lossen?

Meer asfalt is doorgaans het credo, maar die oplossing is kostbaar. Goedkoper is het om mensen van de weg te lokken (beter openbaar vervoer) of te jagen (kilometerheffing). Ook flexibele werktijden (betere spreiding ter voorkoming van files) kunnen effect sorteren. Het blijft lastig om ons van alle files te bevrijden, want ze lijken zichzelf in stand te houden. Opvallend is bijvoorbeeld dat de reistijd van forenzen veelal gelijk blijft, omdat ze verder van hun kantoor gaan wonen zodra ze minder last van files krijgen. Daardoor rijden meer mensen meer kilometers, waarmee ze gezamenlijk nieuwe files verwekken.