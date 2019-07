Hoe de dood van sergeant Philip nog altijd nadreunt: ‘Na 30 jaar eindelijk erkenning’

Zuid-Libanon, vrijdagmorgen 9 november 1979. Sergeant Philip de Koning, een jongeman van 21 jaar uit Ridderkerk, gaat als bijrijder mee op een drietonner om wat geschenken te kopen voor het thuisfront in het plaatsje Haris. Er reizen wat maten mee in de laadbak van het witte voertuig, dat onder vlag van de Verenigde Naties de zanderige wegen van het betwiste gebied doorkruist. In de buurt van legerpost 1A hobbelt de drietonner over een smal landweggetje. Het voertuig rijdt over een papieren zak, op het eerste oog een oude cementzak. Niets aan de hand.