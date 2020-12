Hoe dé horecastraat van Apeldoorn probeert te overleven: ‘Pensioen is op en m’n zaak gaat kapot’

VIDEO + UPDATE Ernstig ongeluk bij Uddel: auto vouwt zich om boom, jongen (19) zwaarge­wond

5 december Een 19-jarige man uit Uddel is afgelopen nacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Garderenseweg (N310) in zijn woonplaats. Dat de bestuurder nog leeft, mag een wonder zijn. Door de impact van de crash is de auto volledig om een boom gevouwen.