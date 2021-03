Hoe een gratis actie kinderen in Apeldoorn aan het sporten krijgt: ‘Hebben lang genoeg binnen gezeten‘

Hij las over psychische problemen bij kinderen in coronatijd, zag ze te weinig sporten en ging over tot actie. Eric van Bruggen, commercieel bestuurslid bij tennisvereniging VEGO, vond dat hij wat aan die problemen moest doen. Gratis tennis voor kinderen van 6 tot 18 jaar, negen weken lang. ,,122 aanmeldingen. Dat hadden we nooit verwacht.’’