Hoe gevaarlijk zijn die motorbendes nu eigenlijk?

Grote invallen dit weekend in clubhuizen van Satudarah in Apeldoorn en Beverwijk. Volgens politie en justitie zijn het vermeende bolwerken van criminaliteit, het openbaar ministerie wil het liefst een verbod op motorclubs als Hells Angels, Satudarah en No Surrender. Maar hoe gevaarlijk zijn deze clubs nu eigenlijk? ‘Als je maar lang genoeg stelt dat witte konijntjes eng zijn, dan gaan de mensen dat vanzelf geloven'.

In Apeldoorn werd 4000 euro, wiet en een vlindermes in beslag genomen. In Beverwijk werden twee Satudarah-leden betrapt op overtreding van de Opiumwet. ,,Dat bedoel ik precies’’, zegt strafrechtadvocaat Eric Thomas. ,,Want wat wordt er nu in beslag genomen? Een paar gram wiet, een paar pillen. Waar hebben we het over? Advocaten op de Zuidas gebruiken ook coke en die worden ook niet aangehouden.’’

Schrikbeeld

Thomas staat Satudarah-leden bij in rechtszaken. Volgens de raadsman is justitie er op uit een schrikbeeld van de motorclub te creëren. Hij erkent dat het zeker niet allemaal lieve jongens zijn. ,,Vroeger dacht je bij het zien van motorgast: daar moet je geen ruzie mee maken. Nu worden die mannen als barbaren afgeschilderd. Daar heb ik moeite mee. Als je maar lang genoeg stelt dat witte konijntjes eng zijn, dan gaan de mensen dat vanzelf geloven. Ik ga die mannen verdedigen en als een rechter hen veroordeelt dan leg ik mij daarbij neer, dat is het systeem. Maar zover is het nog lang niet.’’

'Maffia-organisatie'

Het Openbaar Ministerie ziet wel degelijk gevaar en voert de druk op de motorclubs flink op. Nadat het OM in november een verzoek indiende bij de rechter om de Bandidos te verbieden, ligt er nu een verzoek bij de Haags rechtbank om Satudarah te verbieden. De motorclub zou een soort maffia-organisatie zijn: een strak geregisseerde misdaadmachine met een zwijgplicht voor leden, financiële hulp voor gedetineerde ’members’ en intimidatie door de leiders.

De invallen van vrijdagavond maken volgens woordvoerder Thalia Lucken van de Landelijke Eenheid van de politie deel uit van een omvangrijk onderzoek naar de motorclub. ,,Deze week werden op grote schaal invallen gedaan. Uiteraard controleren we op bezit van verboden goederen zoals wapens en drugs. Maar dat is niet het hoofddoel, dat is het in beslag nemen van de administratie.’’ Inmiddels wist de politie drie kopstukken op te pakken, naar een vierde wordt nog gezocht.

Stoere mannen in hesjes

Volgens advocaat Roy van der Wal, gespecialiseerd in strafrecht, worden echter aannames en vermoedens, gepresenteerd als vaststaande feiten, zuiver om de publieke opinie te beïnvloeden. ,,En daar lijkt men aardig in te slagen’’, zegt Van der Wal. ,,Maar een overheid die regels van behoorlijk bestuur aan haar laars lapt, haar burgers bewust angst aanjaagt door vage verdenkingen als feiten te presenteren, baart mij oprecht meer zorgen dan wat stoere mannen met leren hesjes die samen een biertje drinken in een clubhuis op een verlaten industrieterrein.’’

Geen vergunning

De Apeldoornse chapter van Satudarah heeft echter helemaal geen vergunning voor het clubhuis en wordt door de gemeente Apeldoorn al bijna 15 jaar gedoogd aan de rand van het bedrijventerrein aan de Laan van Westenenk. Woordvoerder Toon Schuiling van de gemeente Apeldoorn; ,,Het clubhuis past niet binnen het bestemmingsplan maar in overleg met het openbaar ministerie en de politie is besloten om de situatie te gedogen. Op voorwaarde dat er geen sprake is van overlast. En die is er niet, nooit geweest ook. In al die jaren is er geen klacht binnengekomen.’’

Huisregels

Zo ver heeft burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het niet laten komen. Meijer is voorzitter van de landelijke overleggroep die motorbendes aanpakt en is heel duidelijk: ,,Past een clubhuis niet binnen het bestemmingsplan, dan moet het daar weg. Gedogen is niet aan de orde. Dat is de landelijke richtlijn.’’ Als burgemeester sloot hij om die reden de clubhuizen van No Surrender en Trailer Trash Travellers op industrieterrein Marslanden.

Van overlast in de directe omgeving was toen geen sprake. Die ontstond wel daarna doordat leden motorclub Trailer Trash Travellers zich uit protest massaal in de Zwolse horeca ophielden. Maar dankzij afspraken tussen de gemeente Zwolle, Koninklijke Horeca Nederland en de politie en duidelijke huisregels van horeca-ondernemers die ook worden nageleefd, werd de overlast van motorbendes in het Zwolse de kop ingedrukt.

Avond met hapjes

Een schuur aan de Postweg in Klarenbeek was tot een jaar geleden het clubhuis van de Black Jackets, in 1985 in Duitsland opgericht door vooral jonge Turken en Joegoslaven. In Klarenbeek zetelde het hoofdchapter. Volgens Ingrid Wolters-Dijkhof van Dorpsraad Klarenbeeks Belang heeft de motorclub niet voor overlast gezorgd. ,,De Dorpsraad is zelfs een keer een avond op bezoek geweest bij de Black Jackets. Dat was een gezellige avond met hapjes. We hebben geen klachten van omwonenden gehad.’’ De motorclub moest weg uit Klarenbeek omdat het clubhuis illegaal was. ,,Maar ook het vertrek ging eigenlijk rustig.’’

Melding vooraf