Hoe het eenzame leven van de lichamelijk beperkte Lotte (17) volledig draaide dankzij ‘buddy’ Vera (21)

Werken in de administra­tie én doorbreken als zangeres: Apeldoorn­se Jaycilee (28) leeft haar droom

20 maart Doordeweeks werkzaam in de administratie, tussendoor ook nog even zangeres van Tristan: een band die populair is in Engeland en Japan. De Apeldoornse Jaycilee Teterissa (28), bij wie de muziek met de paplepel werd ingegoten, leeft haar droom. ,,Ik knijp mijzelf vaak genoeg in mijn arm.’’