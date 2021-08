Hoe Hoog Soeren - met wat hulp - zichzelf zwijntjes cadeau doet

Landing van parachu­tist eindigt verkeerd in Teuge: slachtof­fer naar ziekenhuis

25 augustus Wat een mooie parachutesprong had moeten worden, eindigde woensdagochtend in een ambulancerit. Het ging mis tijdens de landing in Teuge: een parachutist kwam hard ten val en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.