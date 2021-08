Hoe is het om een jaar te wonen in een Apeldoorns ‘tiny house‘? ‘Gaaf dat je poep een plant wordt‘

update Auto vliegt uit bocht tussen Teuge en Apeldoorn: rijbewijs bestuurder ingenomen na alcoholcon­tro­le

6 augustus Een Audi is vanochtend uit de bocht gevlogen op de Drostendijk in Beemte Broekland. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen. Hij mag alleen niet meer autorijden: zijn rijbewijs is ingenomen omdat hij alcohol in zijn bloed had.