Hoe kan Apeldoorn weer een rol van betekenis gaan spelen in het amateurvoetbal?

De Kap maakt kans op prijs voor project met jonge mantelzor­gers

11:32 De Kap maakt kans op de JMZ Pro Alice van Laar Prijs. De organisatie, die in de gemeente Apeldoorn onder meer mantelzorgers ondersteunt, is genomineerd met een project waarbij jonge mantelzorgers op de foto worden gezet. ,,Of we winnen of niet’’, zegt Tineke Vollebregt, ,,het project willen we hoe dan ook gaan uitvoeren.’’