Hoe kan lijn 5 tegen het viaduct zijn gereden?

Tussen de linksgelegen busbaan en het fietspad rechts staat een verkeersbord, met daarop de maximale doorrijhoogte van de busbaan. Woordvoerster Hanneke Ruiter van Syntus kon gisteravond niet aangeven of de chauffeur bekend is op de route van Lijn 5 maar ook als dat niet het geval is blijft de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren. Het fietspad is uitgevoerd in rood asfalt en heeft middenstrepen. Er is zo'n honderd meter aan rechte weg voor de eigenlijke onderdoorgang onder het spoor, met volop zicht op de hoogte ervan.



Het lijkt vrijwel onmogelijk om het hoogteverschil tussen de busbaan en het fietspad niet te zien. Hoe kan het dan dat de bus toch met zo'n vaart door dat deel van de tunnel rijdt? Even links naast de bus kijken, even de hoogte van de doorgang inschatten en de vergissing is meteen opgemerkt.