Gelderland zet in op netwerk laadpalen voor auto's

In heel Gelderland zouden laadpalen voor elektrische auto’s moeten komen langs provinciale wegen. De provincie Gelderland gaat onderzoeken of, en hoe die wens te realiseren is.

Gelderland heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo zou er in 2030 55 procent minder CO2-uitstoot moeten zijn. Dat gaat verder dan het landelijk beleid; ook dan is opgenomen in de Klimaatwet die deze week als belangrijk resultaat werd gepresenteerd in Den Haag.

Snelladen

De overstap naar elektrisch vervoer kan flink helpen om Gelderland inderdaad sneller te laten gaan op klimaatgebied, verwacht het provinciebestuur. Het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt, gaat over snel-laadpalen op grond van de provincie. De verkenning gaat in beeld brengen welke locaties langs provinciale wegen daarvoor in aanmerking komen. Komend najaar moet duidelijk zijn wat er haalbaar is op dit gebied.

Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat, spreekt in een schriftelijke toelichting zelfs van een 'netwerk van laadinfrastructuur'. ,,Zodat elektrische auto’s overal voldoende laadmogelijkheden hebben.'' Drenth hoopt dat het daarmee aantrekkelijker wordt voor automobilisten om over te stappen naar een elektrisch aangedreven voertuig.''

Bussen