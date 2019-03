Hoe staat het met het grootste bouwproject van Apeldoorn?

In Memoriam Maarten (22) uit Wilp overleed bij ongeluk op A1: ‘Hij was thuis. Dat is het mooiste’

30 maart De familie Lammers zit langs de kolk naast de boerderij in Wilp op de eerste stralende lentedag. Maar genieten van de zon kunnen ze niet. Hun Maarten is woensdag begraven, nog maar 22 jaar oud. Het huis staat vol bloemen en kratten vol kaarten. Kent moeder Dirrie de afzender niet, dan vriendin Maxime of broer Tom wel.