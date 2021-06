Hoe vluchteling Sattar van poffertjesverkoper in Dubai tennisleraar werd in Apeldoorn: ‘Blijf vechten’

Het is al laat op de avond als Sattar in november 2019 onderweg is. Bestemming: Ter Apel. Buiten is het donker en koud, terwijl Sattar achter in de warme taxi bijna in slaap valt. Hij is uitgeput. Fysiek en mentaal. Want waar belandt hij nu weer? Sattar is dan al bijna 10 jaar op de vlucht voor het regime in Iran. Even later zit hij in een klein kamertje van de opvanglocatie, waar de tranen vloeien. Hoe ziet zijn toekomst eruit? Wat is het perspectief?