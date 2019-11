Hoe Zwarte Piet met de stoomboot uit het westen, via de stoomtrein uit Apeldoorn het land verliet

De geest is uit de fles. Ook in het oosten van het land is Zwarte Piet onderwerp van felle discussie. Voor het eerst zijn er demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Dat heeft alles te maken met Apeldoorn, waar de landelijke intocht plaatsvindt met roetveegpieten. Wankelt Zwarte Piet nu ook in het Oosten op zijn laatste benen?

Zijn blik gaat schichtig heen en weer. Zweet parelt op zijn voorhoofd, een leeg blikje energydrank drukt hij fijn in zijn hand. In de rechtbank van Arnhem zit Amsterdammer van Tongeren te wachten tot de deuren opengaan en zijn zaak tegen de gemeente Apeldoorn begint. Ondertussen proberen journalisten om hem heen te achterhalen waarom hij de vergunning van de gemeente aan de landelijke Sinterklaasintocht met roetveegpieten op 16 november wil voorkomen. Het lijkt de omgekeerde wereld, een Amsterdammer die Zwarte Pieten in Apeldoorn wil, in plaats van roetveegpieten.

In het oosten van het land was Zwarte Piet tot voor kort - op een paar scholen en enkelingen na - een soort vaststaand gegeven. De Stentor onderzocht jaarlijks hoe stevig Zwarte Piet in zijn schoenen stond, en de conclusie daaruit was vrij eenduidig: behoorlijk stevig. Al zag je in de grotere steden hier en daar een verschuiving naar een blauwe of gele of regenboog piet, maar in de dorpen en ook bij de intochten was piet met zwarte krullen, rode lippen en gouden oorbellen zwarter dan zwart. Tot dit jaar. Met de landelijke intocht in Apeldoorn, die alleen roetveegpieten meebrengt in de stoomtrein, lijkt de geest uit de fles.

,,Toen er een vraag kwam van de NTR welke stad de intocht wilde organiseren, stak bijna niemand zijn vinger op”, zegt Arnoud van der Steen, woordvoerder van de Apeldoornse burgemeester Petra van Wingerden. ,,We hebben aangegeven dat we het graag doen, maar dan wel zo snel mogelijk de kleur van de pieten wilden communiceren.”

Negenduizend handtekeningen

Als in september bekend wordt dat Apeldoorn ‘om’ is, begint al vrij snel het gemor. Negenduizend Apeldoorners zetten hun handtekeningen vóór Zwarte Piet, maar de burgemeester blijft bij haar standpunt van een intocht met roetveegpieten.

Volledig scherm Woensdagavond protesteerden ruim 100 mensen, waaronder tientallen zwarte pieten, bij het stadhuis van Deventer tegen het roetveegpieten-criterium van de gemeente bij de intocht. De sfeer bleef gemoedelijk, maar de politie hield een oogje in het zeil. Voor- en tegenstanders mochten inspreken in de raadsvergadering en er werden ruim 2000 handtekeningen voor het behoud van zwarte piet overgedragen aan de gemeenteraad. © Rens Hulman

,,Natuurlijk weet je dat je een discussie importeert als je de landelijke intocht naar de stad haalt en er roetveegpieten zijn”, zegt Van der Steen. Maar al eerder hadden ze een ontwikkeling gezien in de Apeldoornse samenleving. Vorig jaar waren er al verzoeken om roetveegpieten van verschillende kanten. ,,Het is prima als er discussie is, ook deze rechtszaak tegen de vergunning, prima als meneer van Tongeren er een mening over heeft. Wij hopen vooral een fijn kinderfeest te hebben. Want het is toch vooral heel leuk. Dat lijken we bijna te vergeten.”

Kogelvrij vest

De burgemeester van Apeldoorn wil zich niet bemoeien met de kleur van Zwarte Piet. Van der Steen: ,,Wij waren verbaasd dat de burgemeester van Deventer dat wel deed. Het is niet aan de politiek of aan het bestuur om daarover te beslissen, dat doet de maatschappij.” Voor Apeldoorn is de intocht de kans om aan heel Nederland te laten zien wat de stad in huis heeft. ,,We bereiden ons zeker voor op wat er gaat komen. Of sint een kogelvrij vest aan heeft, moet je aan de NTR vragen.”

Maar daar wil de NTR geen antwoord op geven, blijkt bij navraag. René Takken, woordvoerder van de omroep, vindt het al lastig genoeg om erover te praten, omdat ieder woord verkeerd kan worden geïnterpreteerd. De NTR wil het liefste elk jaar een andere regio of provincie voor de intocht. Vorig jaar Zaanstad, het jaar daarvoor Dokkum en nu dus Apeldoorn.

,,Een van de eerste dingen die we bespreken met de organiserende gemeente is de lijn die we volgen met betrekking tot de pieten. Al onze pieten zijn roetveegpieten en we gaan geleidelijk over naar steeds meer niet volledig zwart geschminkte pieten.”

Dit jaar zijn er voor het eerst geen volledig zwart geschminkte pieten meer. Vorig jaar in Zaanstad waren er nog maar een paar. Takken: ,,Zoiets gaat natuurlijk niet zonder nauw overleg met de gemeente en in september hebben we de plaatselijke Sint- en Piet-comités erover ingelicht. We hebben die comités toen gevraagd om mee te doen. Het was een heel positieve bijeenkomst, we ondervonden veel goodwill.”

De omroep heeft al jaren te maken met de gevoeligheden rond de pietenkwestie. ,,We proberen zo goed en kwaad mogelijk een weg te vinden tussen traditie en vernieuwing en dat is niet makkelijk. Maar we doen het in de overtuiging dat veel mensen onze lijn van geleidelijke ontwikkeling begrijpen. De pieten hebben roet op hun gezicht door de schoorsteen. Daar gaan ze immers doorheen om cadeautjes te bezorgen. Hoe vaker een piet door de schoorsteen is gegaan, hoe meer roet hij of zij op zijn gezicht heeft. Alle pieten zijn dus roetveegpieten. Dat er nu voor het eerst geen volledig zwarte pieten zijn is mede dankzij de gemeente Apeldoorn, die bereid was mee te gaan met deze keuze.”

Sneuneuzen

En dan breekt ook de pleuris in Deventer uit. Burgemeester Ron König koppelt de subsidie voor de plaatselijke Sinterklaascommissie aan de eis om een kwart roetveegpieten te laten meedoen bij de intocht. Tientallen demonstranten kwamen naar het gemeentehuis met spandoeken en verkleed als zwarte piet. Glenn Peters van de actiegroep verwoordt het vrij kernachtig: ,,Donder op met die roetveegpiet. Het zijn altijd die sneuneuzen uit het Westen die ons feest willen verpesten. Als buitenlanders een probleem met onze cultuur hebben, laat ze dan weggaan. Er waren hier helemaal geen problemen. Zonder Zwarte Piet is er toch geen fuck meer aan? Mijn kinderen zagen pas een roetveegpiet en herkenden degene die het was. Ze schrokken zich rot.”

Quote We leven in een land waar iedereen zich moet kunnen uiten, dat vind ik belangrijk. Maar soms moet de meerder­heid rekening houden met de minderheid.” Ron König, Burgemeester Deventer

Volledig scherm Ron König, vlak na zijn aanstelling als burgemeester van Deventer. © FOTO HISSINK

Onder druk van de politiek en actievoerders haalde burgemeester König de roetveegeis van tafel: ,,Of het achteraf gezien onhandig was, tja. Ik was al tijden met de commissie in gesprek, dus ze wisten wel dat we de intocht op een andere manier wilden doen. Maar het kwam toch hard aan kennelijk.” Dat alleen in het Westen discussie is, klopt volgens hem niet helemaal. ,,Ik heb vorig jaar voor en na de intocht al geluiden gehoord en verzoeken gekregen van mensen die graag zouden willen dat Zwarte Piet minder zwart wordt in Deventer. Mijn enige doel is een fijn kinderfeest, een leuke intocht waar iedereen zich goed bij voelt. We leven in een land waar iedereen zich moet kunnen uiten, dat vind ik belangrijk. Maar soms moet de meerderheid rekening houden met de minderheid.” Als de Sinterklaascommissie het anders wil, is dat ook goed, zegt hij. Maar of de Pieten nu de kleuren van Go Ahead Eagles krijgen of bruin als Deventer koek zullen zijn, laat König in het midden.

Grote bek

De Deventerse columniste voor diverse landelijke media Asha ten Broeke heeft dit jaar voor het eerst het gevoel dat er een wezenlijk keerpunt in de discussie zichtbaar is. Veel mensen uit Deventer wisten niet dat ze schrijft en schreef over Zwarte Piet in de landelijke media. Ze kreeg veel bedreigingen en was er een beetje huiverig voor haar mening te ventileren in het vrij rechts georiënteerde pro-Zwarte Piet-milieu in haar wijk in Deventer. Op een gegeven moment dacht ze: ,,Vooruit Ten Broeke, je kunt wel een grote bek hebben in de krant, maar ga dan ook je mond opentrekken in je eigen stad.” Dat deed ze, bij de school en bij de sportvereniging, met wisselend succes.

Ten Broeke’s ogen gingen open in 2011, toen Jerry Afriyie - nu voorman van Kick Out Zwarte Piet - in Dordrecht door de politie in elkaar werd geslagen. Ze sprak met de mensen die Zwarte Piet racistisch vonden en dacht: hoe kan het dat ik dit niet eerder heb gezien? ,,Het leek me zo simpel. Zwarte Piet is racistisch. Het is logisch dat mensen er moeite mee hebben, dan veranderen we het toch? Kinderen verliezen er niks door. Op een aantal scholen in Deventer is dat al een paar jaar zo. Ze zijn nog even blij. Maar mijn grootste verbazing is eigenlijk nog steeds dat het zo simpel dus niet is.”

Ze had zich erbij neergelegd dat de intocht in Deventer voorlopig zwart zou blijven, maar nu lijkt er dus toch een gaatje. Zelf gaat ze niet met haar kinderen naar de intocht als er zwarte pieten zijn. ,,Je doet geen compromis aan racisme. Je krijgt echt geen zwart krulhaar, rode lippen en een raar accent van de schoorsteen. Zwarte Piet moet gewoon afgeschaft worden.” Ze organiseerde pas een petitie, uit chagrijn, omdat de activisten van Pro Zwarte Piet riepen namens alle Deventenaren te spreken. ,,Zo’n onzin. Ik woon mijn hele leven in het Oosten en veel ouders, geboren en getogen Deventenaren zijn ertegen. Het is echt niet alleen maar import die tegen Zwarte Piet is.” Ten Broeke verzamelde driehonderd handtekeningen en sprak na de demonstraties de Deventerse gemeenteraad toe.

Actievoerders

Ondertussen durft het Sint en Pieten comité van Zutphen niet meer te vertellen wat de kleur van piet zal zijn bij de intocht op 23 november. Het Deventerse comité zegt ook niet wat voor pieten er zullen zijn. Alles uit angst voor het aantrekken van rabiate actievoerders. Inmiddels mondt de landelijk opgelegde roetveegpietennorm uit in plaatselijke conflicten. Op diverse plekken worden alternatieve intochten met zwarte pieten gehouden. De verdeeldheid is groter dan ooit. ,,Er is wel degelijk een kloof in Nederland, tussen het Oosten en het Westen van Nederland en daar zijn ook cijfers van, vertelt Jan Latten, sociaal demograaf. Hij verklaart het gedoe rond de pieten in het Oosten uit de bevolkingssamenstelling, het opleidingsniveau en de tragere bereidheid tot aanpassen die daarbij hoort.

Het CBS en Demos deden onderzoek naar de woonplaats van hoger opgeleide mensen twintig jaar geleden en nu. Dan blijkt dat de hoger opgeleiden, de bovenlaag, de diplomabezitters, de streefklasse, zoals Latten die noemt, nu vooral in het Westen wonen, terwijl zij eerder verspreid waren over Nederland. ,,In stedelijke gebieden is de modernisering van mentaliteit heel snel gegaan. Zij wonen en leven in een zeer diverse wereld, met veel verschillende bevolkingsgroepen. Zij zijn kosmopolitisch, hebben een andere visie op politiek en cultuur, voelen zich niet snel bedreigd. In het Oosten woont een ander publiek, daar leven mensen meer onder elkaar, er is veel minder diversiteit en cultuurverandering gaat daar langzamer. Die kloof neemt toe. In het Oosten hoeven mensen zich nog niet te verhouden tot andere culturen, dat speelt daar veel minder. Zo’n intocht met roetveegpieten wordt bedacht in het Westen en zij dringen daarmee eigenlijk hun overtuiging aan de andere regio op. Daardoor gaan in het Oosten de hakken in het zand. Zij zijn helemaal niet toe aan die verandering, dat gaat daar veel trager. Dat is de basis van het conflict en dat geeft stresssituaties.”

Quote Als Zwarte Piet uiteinde­lijk een blauwe smurf moet worden, dan doen we dat. Maar met dit argument ben ik het gewoon niet eens.” Hugo Kuyper, actiegroep Pro Zwarte Piet

Actiegroep Pro Zwarte Piet, een landelijke actiegroep, heeft ineens veel te doen in het oosten van het land, wat voorgaande jaren echt niet het geval was. Taxichauffeur Hugo Kuyper voert er het woord. Dat Zwarte Piet racistisch is, gaat er bij hem niet in. ,,Leg mij eens uit waarom er heel veel zwarte Nederlanders zijn die het een hartstikke leuk kinderfeest vinden. Hoe kan het dat er zwarte Nederlanders zijn die het absoluut niet racistisch vinden?”

Hij vindt: pas Zwarte Piet aan daar waar het nodig is, maar hou hem waar iedereen ervóór is. Hij hing in Deventer en Apeldoorn de spandoeken op. ,,Wij komen op voor onze eigen cultuur, die wordt aangevallen door Kick Out Zwarte Piet. Onze cultuur wordt weggezet als racistisch en dat vind ik echt erg. Als Zwarte Piet uiteindelijk een blauwe smurf moet worden, dan doen we dat. Maar met dit argument ben ik het gewoon niet eens. Onze protesten zijn altijd vreedzaam, we delen pepernoten uit en plegen geen geweld.”

Columniste Asha Ten Broeke uit Deventer is eigenlijk heel optimistisch over de toekomst. ,,Ik denk echt dat Zwarte Piet op zijn allerlaatste benen loopt. Ook in de provincie.”

Volledig scherm Ineke Strouken in 2015 © Foto Ruud Voest

Hoe het allemaal zover heeft kunnen komen weet Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed als geen ander. Ze zat vanaf 2012 jarenlang met pro en contra Zwarte Piet-organisaties rond de tafel. Maar ook voor die tijd praatte ze al jaarlijks met sintcomités. Ze weet alles van tradities en gebruiken en cultuur en dus ook van de oudste Nederlandse traditie: Sinterklaas en Zwarte Piet. Ze nam deel aan debatten, sprak met politici, was aanwezig bij het comité van de Verenigde Naties dat concludeerde dat Zwarte Piet verwijst naar stereotypes van mensen van Afrikaanse afkomst, trad op in programma’s op radio en televisie. Alles vooral in het Westen. ,,Het was enorm vermoeiend en heftig. Ik werd echt als persoon bedreigd. Als ik je voor mijn wielen krijg, geef ik gas. Dat soort dingen.” In die jaren kreeg ze duizenden mails. Nu is ze met pensioen. Voor het eerst sinds die roerige tijden praat ze met de pers.

Fantasiefiguur

In de jaren 80 van de vorige eeuw kwamen de eerste signalen van wetenschappers die opperden dat Zwarte Piet misschien wel racistisch was en een probleem zou kunnen gaan worden. ,,Wij dachten toen echt: hè? Zwarte Piet racistisch?”

Langzamerhand groeide het besef dat er wel iets in kon zitten. Zwarte Piet is niet racistisch, vindt Strouken, maar door veel mensen werd het wel zo ervaren. Nederlanders willen niet racistisch zijn en niemand kwetsen, dat is bijna volksaard. Maar ze vinden niets leuker dan zwarte piet spelen, ook dat past bij het Nederlandse karakter, zich te verkleden en die rol te spelen. Het is een fantasiefiguur. Je bent iemand anders en dan durf je dingen die je anders niet durft. Dat je onherkenbaar bent, maakt het nóg leuker. Zwarte Piet mag plagen, gek doen, op zijn handen staan en staat heel dichtbij kinderen, hij spreekt hun taal en gooit cadeautjes door de schoorsteen. Kinderen vinden hem heel leuk.”

Maar, legt Strouken uit, tradities die niet mee veranderen met de tijd zijn gedoemd te verdwijnen. ,,Juist de sint-traditie is heel dynamisch gebleken en hard mee veranderd. Vroeger liepen er ook witte pieten bij, van alles wat, maar mochten vrouwen bijvoorbeeld niet meedoen. Inmiddels is dat allemaal aangepast. Ook de zak en de roe zijn verdwenen, omdat die niet meer pasten bij de tijd. Daar hoorde je niemand over.”

Wezenlijk en waardevol

Strouken trok het land door met lezingen over Zwarte Piet. ,,Als ik in het Oosten kwam en vertelde over de pietendiscussie in het Westen keken mensen me vaak raar aan. Waar ik het over had, want dat speelde daar helemaal niet.”

Haar missie was de werelden van pro en contra Zwarte Piet bij elkaar te brengen en te zoeken naar het wezen van Zwarte Piet, proberen te behouden wat essentieel is. Dat hoefde voor haar niet de zwarte kleur te zijn. ,,Maar dan blijkt dus dat mensen heel boos worden. Het was alsof ik ze iets heel wezenlijks en waardevols afpakte, een stuk identiteit.” Een verandering moet van onderop komen, dat kun je niet opdringen, legt ze uit. Ze merkte dat Kick Out Zwarte Piet van geen wijken wilde weten, ondanks dat ze zocht naar het compromis. De agressie spatte ervanaf. Vaak dacht ze: hou nou op met protesteren, want dat maakt het verzet alleen maar erger.”