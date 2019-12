Hoenderloo Groep valt om, maar gemeenteraad zet dat in Hoenderloo niet op agenda

Raadsleden van meerdere fracties zeggen niet te weten waarom de Hoenderloo Groep niet als onderwerp is toegevoegd bij ‘de ontmoeting’, zoals de speciale raadsbijeenkomst in het Dorpshuus is genoemd. Niemand heeft de ‘vinger kennelijk opgestoken’ om dat te regelen, merkt de een op. Wat moet je daar nu aan informatie halen, vraagt een ander; er is nog zoveel onduidelijkheid.

Nog te lastig

Het is nog te lastig om hier een debat over te kunnen voeren, zegt Danny Huizer (GroenLinks), die ‘de ontmoeting’ namens de gemeenteraad presenteert. Als Huizer dorpsraad-voorzitter Werner Ludwig ter inleiding interviewt, grijpt die de eerste kans aan om er toch over te beginnen. ,,Het is de talk of the town’’, benadrukt Ludwig. ,,Dit is als een schok binnengekomen.’’