Hoenderloo heeft weer een eigen school: Hei & Bos

Waar in heel Nederland kleine scholen in dorpen sluiten, gebeurt in Hoenderloo het omgekeerde. De nieuw opgerichte basisschool Hei & Bos is zaterdag door wethouder Nathan Stukker officieel geopend.

In hetzelfde gebouw waar in juli 2015 basisschool De Kakelhof de deuren definitief achter zich dicht trok, opent nu de nieuwe basisschool van Hoenderloo Hei & Bos. Hetzelfde gebouw, maar wel danig opgeknapt en gerenoveerd. In 2015 waren er nog 18 leerlingen over, dus moest de zaak worden opgeheven. Nu start de nieuwe school met 13 kinderen, maar is de toekomstvisie is anders.

Jonge gezinnen

Moeder Inge Bodingius (36) van dochter Inge is een van de initiatiefneemsters voor Hei & Bos. Net nu Inge 4 jaar is geworden, gaat de school van start, een ideaal moment. ,,Ik ben blij dat het zo snel is gelukt,'' zeg ze. In januari 2016 kwam Bodingius met vier andere moeders in Hoenderloo bijeen. ,,We vonden dat er weer een school moet komen. Een dorp kan niet zonder school. Zonder school vergrijst ons dorp omdat jonge gezinnen er niet willen wonen.''

Natuuronderwijs

Al snel bleken er veel meer ouders achter het idee te staan. ,,We schreven een onderwijsvisie waarin we uitlegden wat we willen. Een school met natuuronderwijs, een integraal kindcentrum en zelfontdekkend leren. Dat concept spreekt aan in een grote regio. We willen een streekschool zijn, niet een dorpsschool.''

De gemeente Apeldoorn steunde de aanvraag bij het ministerie van Onderwijs. In november 2017 kwam het verlossende woord uit Den Haag: de basisschool in Hoenderloo krijgt geld om te starten.

200 leerlingen

Binnen vijf jaar moet de school minimaal 200 leerlingen hebben, stelt het ministerie als voorwaarde. ,,Dat heet de Stichtingsnorm. We gaan die zeker halen,'' zegt de pasbenoemde directeur Kim Heerema (39) uit Emmeloord. ,,Toen ik in juni werd gevraagd waren er nog maar vijf kinderen, inmiddels zijn er al 13, nog voordat we begonnen zijn. Als we in dit tempo doorgroeien hebben we over vijf jaar meer dan 200 leerlingen. Ze komen niet alleen uit Hoenderloo, maar ook uit Apeldoorn en andere dorpen in de regio.''