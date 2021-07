Hoenderloo komt met de schrik vrij: nauwelijks schade na inbraakpoging in ‘t Dorpshuus

Weer verdwijnt een beetje Reesink uit Zutphen: staalbe­drijf gaat verder onder andere naam

1 juli Reesink Staal in Zutphen is niet meer. Het staalbedrijf met zo'n vijftig medewerkers aan de Estlandsestraat in Zutphen heeft donderdag een andere naam gekregen. Het bedrijf gaat verder als Eriksen Staal, niet toevallig een anagram. ,,We staan nu vier jaar op eigen benen, het werd daarmee hoog tijd voor een eigen identiteit.”