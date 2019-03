Hoenderloo moet kilometers rijden met afvalzak naar container

Een ondergrondse container voor restafval in de nabijheid van de enige supermarkt in het dorp is best praktisch. Maar of je bij het verlaten van Spar Mulder in Hoenderloo nou naar links of naar rechts gaat; binnen 250 meter tref je er één aan. Aan de Paalbergweg kunnen volle zakken vuilnis worden ingeleverd, net als op het recyclepleintje aan de Speldermarkweg.