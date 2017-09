Hoenderloo protesteert met lied tegen de lage vliegroutes over de Veluwe

'Wij hebben meer aan mensen uit de omgeving, dan aan buitenlandse toeristen'

6:00 Chinezen en Japanners die fotograferend langs je door de straat lopen. Als je binnenkort een bezoek gaat brengen aan een kasteel in bijvoorbeeld Zwolle, Ruurlo of Vorden, dan is er een grote kans dat je dit soort groepen zult tegenkomen. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) start namelijk een campagne waarmee het Nederlandse kastelen onder de aandacht van buitenlandse toeristen wil brengen. Dit levert gemengde reacties op.