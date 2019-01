Hoenderloo volgt voorbeeld burgerinitiatief Zuid doet Samen

,,We zijn eigenlijk net begonnen, de eerste inloopochtend hebben we vorige week gehad’’, vertelt Paul de Jongh uit Hoenderloo. Hij is één van de vier inwoners uit Hoenderloo die de opleiding tot buurtassistent bij de buurtcoöperatie in Apeldoorn Zuid heeft gevolgd. ,,Inmiddels hebben we een groep van zo'n vijftien enthousiaste vrijwilligers. We zijn nu vooral nog bezig om te inventariseren waar mensen behoefte aan hebben in Hoenderloo. We zijn nog niet langs de deuren geweest, zoals ze bij Zuid doet Samen doen.’’

Leefbaarheid vergroten

De groep vrijwilligers wil zich, onder de naam ‘Het Nieuwe Initiatief’ inzetten om de leefbaarheid in Hoenderloo te vergroten. De ‘buurtcontactpersonen’ (of buurtassistenten) maken een inventarisatie van waar behoefte aan is in het dorp. Doel is om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en ondersteuning te bieden.

Inloopochtenden

Sinds vorige week kunnen inwoners van het dorp op vrijdagochtenden binnenlopen in het Dorpshuus, voor een praatje, spelletjes en bijvoorbeeld computerhulp. De Jongh: ,,We hebben nu twee inloopochtenden gehad, vooralsnog draagt de dorpsraad de kosten hiervan. Maar we zijn wel druk aan het kijken wie dit in de toekomst gaat doen, daarvoor zijn in overleg met Zorgbelang Gelderland en de gemeente Apeldoorn.’’

Om duidelijkheid te krijgen over de behoefte van inwoners van het dorp, is er inmiddels een enquête huis-aan- huis verspreid.

Opleiding tot buurtassistent