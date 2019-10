Hoeveel mensen in jouw gemeente zijn het oneens met de WOZ-waarde van hun woning? Check het hier!

In de gemeente Olst-Wijhe is bijvoorbeeld in 2017 bij 1,2 procent van de woningen bezwaar gemaakt, ten opzichte van 2,4 procent in 2018. In Bronckhorst is er zelfs een stijging te zien van 1,3 naar 3,2 procent.

Waarde van een huis

Gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde van huizen vast. Daarmee wordt vastgelegd wat een huis op papier waard is. Als huiseigenaren vinden dat hun woning te duur wordt ingeschat, kunnen ze tegen de gemeente in bezwaar gaan. De gemeente kijkt naar het bezwaar en doet vervolgens later in het jaar opnieuw uitspraak over de woningwaarde. Mensen die het met die uitspraak ook niet eens zijn, kunnen naar de rechter stappen.

Stijging WOZ-waarde

De WOZ-waarde steeg in 2018 in alle gemeenten in deze regio. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In Apeldoorn was de hoogste stijging met 6,7 procent van 209.000 euro naar 223.000 euro. Daarmee kwam Apeldoorn ook boven het landelijk gemiddelde uit. Dat laatste gold ook voor Urk, met een stijging van 6,6 procent (van 197.000 naar 210.000 euro). In de gemeente Hardenberg steeg de waarde met 0,5 procent het minst, van 207.000 naar 208.000 euro.

Bezwaren

Ondanks de forse stijging van de WOZ-waarde in 2018 in Apeldoorn steeg het aantal bezwaren niet heel erg. In Apeldoorn is het aantal woningen onder bezwaar gestegen van 1,5 in 2017 naar 1,9 procent in 2018. Op Urk is de stijging van de WOZ-waarde wel heel goed merkbaar. Het aantal huizen waar bezwaar is gemaakt is gestegen van 1,1 procent in 2017 naar 3,2 procent in 2018.

WOZ-waarde nooit eerder zo hoog

Het is nog de vraag wat woningeigenaren komend jaar gaan doen. De WOZ-waarde van woningen is in 2019 namelijk naar recordhoogten gestegen. In de regio Oost-Nederland was de stijging het grootst in Apeldoorn en Lelystad. Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder. Nooit in de geschiedenis waren de WOZ-waarden zo hoog als nu. De stijging is nog niet voorbij, door de krapte op de woningmarkt stijgen de WOZ-waarden naar verwachting nog door.