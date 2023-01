Hoge Veluwe: moeflon is zo goed als verdwenen door de wolf

De moeflonpopulatie in Het Nationale Park De Hoge Veluwe is zo goed als verdwenen sinds er wolven in het park zitten. Dat zegt de parkdirectie in de nieuwsbrief van januari.

Er liepen ongeveer 340 moeflons in het natuurgebied. Nadat de eerste wolf in augustus 2021 opdook in het natuurgebied halveerde het aantal wilde schapen snel en nu zouden er bijna helemaal geen moeflons meer zijn.

Verbod

In het nationale park zit een wolvenpaar dat vermoedelijk vijf welpen heeft gekregen. Volgens de parkdirectie kon de eerste wolf in het park komen doordat onbekenden gaten in het omringende hekwerk knipten.



De directie wil de wolven uit het park verwijderen, omdat de roofdieren te veel schade aanrichten onder het wild. Maar de provincie Gelderland heeft dat eind vorig jaar verboden, aangezien de wolf op Europees niveau zwaar beschermd is en niet verstoord of bejaagd mag worden.

30 achter een raster

Volgens Jacob Leidekker is de impact van de wolf in het park enorm. ,,Wij zien dat er nu zeven wolven leven in het park‘’, zei hij recent. ,,Twee volwassen dieren en sinds de zomer vijf jonge wolven. In die periode zou je kunnen spreken van een ware slachting onder de moeflons.”



De moeflons, een soort schaapachtige dieren, zijn de grootste slachtoffers. ,,Vorig jaar zomer waren het er zo’n 300. We hebben er 30 kunnen vangen, die staan nu achter een raster.



Dat zou betekenen dat er in de rest van het park nog 270 staan. Maar we zien ze nauwelijks meer. Misschien zijn er nog een paar overgebleven, maar we gaan ervan uit dat de wolf de meeste heeft opgegeten.”

Stuifzand en heide kaalvreten

Moeflons zijn volgens de parkbeheerders belangrijk voor De Hoge Veluwe, omdat ze Europees beschermd stuifzand en heide kaalvreten. Die landschappen mogen niet dichtgroeien, want dan verdwijnen veel eveneens beschermde dieren- en plantensoorten die alleen op dergelijke kale grond voorkomen.



De moeflon hoort van oorsprong niet thuis op de Veluwe, maar is daar honderd jaar geleden geïntroduceerd. Volgens De Hoge Veluwe is het nu ‘een iconische soort’.

Petitie

Parkdirecteur Seger baron van Voorst tot Voorst startte vorig jaar de petitie Red de moeflon. De directie wil dat de minister van Natuur De Hoge Veluwe aanwijst als nulstandgebied voor wolven, wat inhoudt dat er geen wolven mogen voorkomen en dat parkbeheerders wolven mogen vangen en verwijderen. De petitie is tot nu toe 4365 keer ondertekend.

