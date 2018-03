Hogere klimaatdoelen Gelderland, PvdD wil meer

Omdat dit zogenoemde klimaatinitiatief nog niet ver genoeg gaat, zegt het Apeldoornse statenlid Maaike Moulijn namens de PvdD. ,,We zijn blij dat we ervoor hebben kunnen zorgen dat klimaatbeleid op de politieke agenda staat en nu iets ambitieuzer is dan de nationale overheid: 55 procent in plaats van 49 procent klimaatneutraal in 2030. Maar wij vergelijken onszelf dan wel met het slechtste jongetje van de klas. Nederland doet het bizar slecht op klimaatbeleid.''

Eerste stap

De PvdD wilde daarom het initiatief nog verder aanscherpen, legt Moulijn uit. Maar die voorstellen haalden het niet. De partij had toch alsnog kunnen instemmen met in elk geval een eerste stap in de goede richting. Waarom niet de overweging: beter iets, dan niets? Moulijn: ,,We doen dat als signaal naar de andere partijen dat het niet genoeg is.''

Jammer