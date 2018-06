Hogere toeslag voor Apeldoornse student met beperking

Twee Apeldoorn­se basisscho­len voor speciaal onderwijs vergroten samenwer­king

15:18 Twee basisscholen voor speciaal onderwijs in Apeldoorn, SO Markerichtersveld en De Prinsenhof gaan vanaf het nieuwe schooljaar (2018-2019) meer samenwerken. Zo trekt basisschool het Markerichtersveld in bij De Prinsenhof, en gaat er vanaf 1 augustus een gecombineerde kleuterklas van start. Dat laten de scholen in een gezamenlijk persbericht weten.