Hogeschool en kringloopwinkels bieden internationale studenten ingerichte appartementen in Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Steeds minder mensen testen positief in de regio

Het aantal mensen met een positieve test is wederom afgenomen. 1196 mensen in Oost Nederland testen positief, en dat is beduidend minder dan de afgelopen dagen. De daling komt doordat het aantal besmettingen met de deltavariant afneemt. De omikronvariant is nog aan een opmars bezig.

20 december