Hogeschool Wittenborg barst uit zijn voegen en verhuist naar nieuwe locatie: ‘Hebben geluk gehad’

Het is hoog tijd voor een nieuwe locatie met meer ruimte, vindt Maggie Feng. In 12 jaar tijd groeide de school van 200 studenten naar 900 studenten en ook het aantal personeelsleden groeide mee. Op het ROC Aventus was geen enkele ruimte meer. ,,Het was helemaal volgepropt en we kregen de planning gewoon niet meer rond.’’ Daarom vertrekt de hogeschool nu uit Aventus om in een voormalig kantoorgebouw aan de Brinklaan nieuwe kantoren en lokalen te realiseren.