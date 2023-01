Hond blijkt kleine melkkoe in Apeldoorn: belasting is veel te ruim

Grasmaaier­han­del Overmars Twello failliet: ‘Het is nog maar amper bekend en er staan al geïnteres­seer­den klaar’

De regionaal bekende grasmaaierwinkel Overmars Twello B.V. is failliet. Het bedrijf was ruim vijftig jaar een familiebedrijf, maar vorig jaar is het overgenomen door iemand van buiten de familie Overmars. Deze nieuwe eigenaar, Arjan Prins, zegt dat het faillissement vooral komt door problemen bij leveranciers.

12 januari