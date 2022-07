Hond valt kleiner hondje aan in Apeldoorn; ook twee mensen gebeten

Opeens gaat de stekker eruit bij toprestau­rant in Apeldoorn

Het doek is gevallen voor Twenty2, een van de bekendste restaurants in Apeldoorn. Gastvrouw Paula en chef Gerwin Sanders hebben besloten per direct te stoppen met hun zaak, die vooral lovende kritieken kreeg. Het besluit komt voor de buitenwereld volkomen onverwacht.

