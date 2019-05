Hondenliefhebbers zoeken naar plakjes giftige worst in Apeldoorn; Petra wil niet wachten op volgende slachtoffer

Sinds afgelopen weekeinde zijn veel hondenbezitters in opperste staat van paraat. Vanaf verschillende plekken komen meldingen van mensen die plakjes worst op straat vinden. De eigenaar van Maloe weet zeker dat zijn hondje is vergiftigd na het eten van zo'n stukje worst. De politie heeft de zaak in onderzoek en houdt de uitlaatvelden extra in de gaten.

Oproep

Petra Schipper wil niet lijdzaam op een volgend slachtoffer wachten. Op weggeefhoek055, een facebookpagina, deed ze een oproep om samen worst te gaan zoeken. Van de 25 mensen die zich aanmeldden kwamen er vanochtend 10 op de afgesproken plek in het Zuiderpark opdagen. Na een instructie van Schipper (raak de worst niet onbeschermd aan, neem het mee in een zakje zodat we het aan de politie kunnen geven) gaan ze op pad.

Volledig scherm Initiatiefneemster Petra Schipper op zoek naar giftige worst in het Zuiderpark. © Maarten Sprangh

Plakjes worst in het park , in plaats van de speld in een hooiberg. Tijdens het zoeken wordt er volop gespeculeerd. Want wie doet nu zoiets? ,,Een man? Een vrouw? Misschien zijn het wel meerdere mensen’’, oppert een van de zoekers, die speciaal uit De Maten naar Zuid is gekomen. ,,Misschien is het iemand die overlast van hondendrollen ervaart. Maar spreek dan het baasje aan, in plaats van dat je een hond laat lijden.’’

,,Voor hetzelfde geld zit hij nu vanaf zijn balkonnetje naar ons te kijken’’, zegt Schipper. ,,Het moet in ieder geval iemand zijn die ziek in het hoofd is. Anders doe je dit niet.’’

Kinderen

Ze wijst op een heel ander gevaar: ,,Wat nu als een klein kind even aan de aandacht ontsnapt en zo'n stukje worst vindt? Dan gaat het niet meer om een hond, maar om een mens. Ook katten kunnen zo’n stukje vlees opeten. Dit moet gewoon stoppen. En wel zo snel mogelijk.’’

Schipper legt uit dat niet in alleen in Zuid hondenbezitters behoedzaam moeten zijn. ,,Ik heb ook een melding vanuit het Woudhuis binnen.’’ Tijdens de zoektocht komt er nog een tip binnen. Ook aan de Asselsestraat, nabij het centrum, is een stuk worst gevonden. ,,Het maakt me boos, bang en verdrietig’’, zegt Schipper die zelf ook een hond heeft. ,,Diegene die dit doet heeft hulp nodig. Alsjeblieft, meld je bij de politie.’’

De zoektocht leverde twee verdachte items op. ,,Een soort van mottenbal’’, omschrijft Schipper, ,,en een sponsachtig wit ding. Ik ga ze naar de politie brengen, zodat deze nader onderzocht kunnen worden.’’

Voorzichtig

Het is nog steeds niet duidelijk of het hondje Maloe aan gif is overleden, zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast. ,,We weten nog niet of iemand kwaad in de zin had en het hondje moedwillig heeft vergiftigd, omdat nog niet bekend is wat precies is de oorzaak van het overlijden is.’’

Ook zijn er nog geen andere meldingen bij de politie binnen gekomen. ,,We houden voor de zekerheid een extra oogje in het zeil bij uitlaatgebieden. Voor hondenbezitters is uiteraard altijd goed om voorzichtig te zijn. We adviseren hondenbezitters dan ook de hond niet los te laten lopen of op openbare plaatsen van de grond te laten eten. Ook roepen we mensen op als ze iets verdachts zien of vinden contact met ons op te nemen.’’

Verschijnselen Een hond die is vergiftigd moet in veel gevallen overgeven, of raakt aan de diarree. Ook bloedingen zijn een verschijnsel die binnen de diagnose passen. Ook wanneer een hond veel gaat drinken en plassen, of juist niet meer plast, kan dit een signaal zijn dat het dier is vergiftigd. Ook is het zaak om als baasje scherp te zijn op gedragsveranderingen en hartkloppingen. Wie vermoedt dat zijn huisdier is vergiftigd doet er goed aan direct een dierenarts in te schakelen.