Hondenuitlaatplaats in Apeldoorn is veranderd in een modderpoel

videoHet is vrijwel onmogelijk om gebruik te maken van de hondenuitlaatplaats bij de Schrijnwerkershorst. Door het hoge grondwater en de regenval is het wandelpad op veel plaatsen veranderd in een modderpoel. Loes van Dorland kwam een paar weken geleden zelfs vast te zitten met haar scootmobiel. De gemeente onderzoekt welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Loes van Dorland laat haar hond Tayler al jaren uit op de uitlaatplaats langs de vijver. De bijna 13-jarige hond mag daar vrij rondlopen en de poep hoeft niet te worden opgeruimd. ,,Een paar weken geleden zat ik vast in de drek'', vertelt Van Dorland. ,,Ik moest iemand bellen om me eruit te halen. Drie mensen hebben me eruit getrokken.''

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De scootmobiel van Loes van Dorland wordt flink smerig. © Jeroen Pol

Van Dorland maakt het niet mooier dan het is. ,,Dit is gewoon een puinzooi. Het vervelende is dat mijn banden hier altijd smerig worden. Thuis heb ik een grote droogloopmat liggen. Ik moet eerst door het gras, voor ik de supermarkt in ga. Daar zien ze je niet graag komen met van die vieze banden. Dat begrijp ik ook.''

Troep

,,Het is hier altijd een troep'', zegt mevrouw Kelman. ,,Je vraagt je af waarom je nog hondenbelasting betaalt. Het lukt niet om de schoenen schoon te houden in de modder. Maar je hebt geen alternatief, want de hond houdt het niet op als ik naar een andere uitlaatplek loop.''

Bijkomend probleem is dat veel honden nu hun behoefte in de groenstrook naast de uitlaatplaats doen. Daar wordt niet schoongemaakt, baasjes moeten zelf de drollen verwijderen. Doordat dit niet gebeurt stapelt de stront zich op, terwijl groenwerkers er in het voorjaar weer aan de slag moeten.

Neerslag

Door de vele neerslag heeft de gemeente op een aantal hondenuitlaatplaatsen het reinigen tijdelijk moeten staken, legt gemeentelijk woordvoerder Esther Naber uit. De omstandigheden aan de Schrijnwerkershorst werken duidelijk niet mee. ,,In de Maten hebben wij te maken met zeer vette grond. Deze hoek is sowieso altijd al een natte hoek geweest.''

,,De zeer vette grondsoort in de Maten is slecht water doorlatend'', vervolgt Naber. ,,Wij laten de velden beluchten of zelfs met een prikrol bewerken. Deze maakt gaten in de grond die wij vullen deze met snel waterdoorlatend zand.''

Drainage

De gemeente zoekt samen met een aannemer uit of het in de Schrijnwerkershorst haalbaar is om een soort drainage aan te laten leggen. ,,Of dat het water beter wordt afgevoerd richting de vijver. Dit hangt onder meer af van hoe hoog de grondwaterstand is. Aangezien dit uitzoekwerk nog loopt kunnen we nog niks zeggen over de uitkomsten.''