Honderd dagen voorpret voor EK beachvolleybal in Apeldoorn

,,Maar eh, we hebben toch ook het WK al in Apeldoorn gehad? Is dit dan niet de verkeerde volgorde?'' Stukker kon zich de vraag die hij kort na het feestelijke moment best voorstellen. ,,Maar we zijn al lang blij dat we ook het EK mogen organiseren''.

,,Hij bewaart goede herinneringen aan het WK, zegt Stukker. ,,Dat was in 2015 het eerste in een serie grote evenementen. Sindsdien zie je dat zich iets ontwikkelt in Apeldoorn. Ondernemers pakken het op en ondersteunen het, zodat er echt iets gaat leven.''

Oranje zonnebrillen

Spelende kinderen in een grote zandbak op de hoek van het Raadhuisplein, oranje zonnebrillen om het startmoment extra cachet te geven, cameraploegen die de openingshandeling vastleggen... ,,We zullen vaker met soort honderd-dagenmomenten de aandacht gaan vestigen op grote momenten'', zegt Stukker. Met krakers als de Giro d'Italia en Serious Request nog vers in het geheugen wil Apeldoorn doorgroeien als evenementenstad. Met dit jaar bijvoorbeeld uitschieters als het WK baanwielrennen (vorige maand), het beachvolleybal en het WK rolstoeltennis. En in 2019 het EK volleybal (heren) en WK paracycling. In 2020 gaapt er nog een gat op de agenda, maar eind deze maand gaat Stukker naar Berlijn in een poging voor 2021 de organisatie van het EK indoor atletiek binnen te halen. ,,In 2022 willen we vervolgens samen met de provincie Gelderland het WK damesvolleybal organiseren, met wedstrijden in Gelre Dome en Omnisport.''

Beach in the City