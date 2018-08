Honderd 'klaslokalen' in nieuwe stedelijke minibosjes

Apeldoorns college brandt zich niet aan 'duivels' muziekfes­ti­val

15 augustus Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn onthoudt zich van een oordeel over het muziekfestival 'Voor de duvel niet bang', dat op 15 september in Gigant gehouden wordt. De SGP vroeg het college een stevig signaal af te geven over dit 'duivelse' muziekfestival.