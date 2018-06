Honderden appende truckers bekeurd op A50

Agenten in een touringcar, het middel wordt sinds dit voorjaar gebruikt om appende chauffeurs op de bon te slingeren. Het voordeel? In een touringcar zit je hoog en daardoor kan de politie ook vrachtwagenchauffeurs controleren.

Bij het constateren van de overtreding geven de agenten in de bus de gegevens van de vrachtwagen door aan agenten in onopvallende volgauto's. De agenten in de volgwagens houden de chauffeurs vervolgens staande om ze een bekeuring te geven. Ook worden de chauffeurs bijgepraat over de gevaren van appen of bellen achter het stuur.